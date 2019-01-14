Луценко вернул САП представление на Дубневича

Ярослав Дубневич

Генпрокуратура вернула в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады от БПП Ярослава Дубневича.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Анализ подготовленного прокурорами САП представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича показал, что оно не в полной мере соответствует требованиям регламента ВР", - написала Сарган.

В частности, по ее словам, в представлении есть утверждения относительно организации Дубневичем преступной схемы завладения средствами, "которые не подтверждаются, являются сомнительными или могут быть легко опровергнуты".

"Представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Дубневича требует существенной доработки в части доказательной базы, которая должна беспрекословно подтверждать сделанные следствием выводы, а не ставить их под сомнение, что сделает невозможным использование стороной защиты ссылок на то, что такие выводы предвзяты или вообще является предположениями", - написала Сарган.

Сейчас ГПУ предлагает САП доработать текст представления "с целью устранения ряда недостатков, подкрепления его соответствующими доказательствами и исправления утверждений, которые не соответствуют законодательству".

"После устранения таких недостатков представление будет подписано генпрокурором и направлено в Верховную Раду", - подытожила Сарган.

В то же время, как сообщил источник "Украинской правды" в САП, к ним завернутое представление на Дубневича еще не дошло, поэтому мотивации отказа они не знают.