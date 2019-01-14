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На местные дороги выделят почти 15 миллиардов гривен

Понедельник, 14 января 2019, 10:44

В 2019 году на восстановление местных дорог будет выделено 14,7 млрд гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер Владимир Гройсман.

По его словам, эта сумма на 3 млрд гривен превышает прошлогодний показатель.

"Но местные дороги - это ответственность прежде всего областных государственных администраций. Будем жестко контролировать и требовать качественной работы", - добавил Гройсман.

Напомним:

В 2019 году "Киевавтодор" планирует завершить масштабные работы на переходных объектах 2018-2019 гг. и начать работы на новых.

Экономическая правда

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дороги Кабмин

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