На местные дороги выделят почти 15 миллиардов гривен
Понедельник, 14 января 2019, 10:44
В 2019 году на восстановление местных дорог будет выделено 14,7 млрд гривен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер Владимир Гройсман.
По его словам, эта сумма на 3 млрд гривен превышает прошлогодний показатель.
"Но местные дороги - это ответственность прежде всего областных государственных администраций. Будем жестко контролировать и требовать качественной работы", - добавил Гройсман.
Напомним:
В 2019 году "Киевавтодор" планирует завершить масштабные работы на переходных объектах 2018-2019 гг. и начать работы на новых.
Экономическая правда
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