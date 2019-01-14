Польша выдала украинцам 875 тысяч виз: меньше, чем годом ранее
В 2018 году консульские учреждения Польши в Украине выдали украинцам 876 тыс. 64 визы.
Об этом сообщили в МИД Польши, пишет "Укринформ".
Из общего количества выданных виз 97,2% составили национальные, 2,8% - шенгенские. Процент отказов составил 3,4% - около 31 тыс. - от общего количества поданных визовых анкет.
"По сравнению с 2017 годом количество выданных виз сократилось примерно на 240 тысяч, что связано с введением безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в большинство стран ЕС, в т.ч. и в Польшу", - отмечается в сообщении.
Больше всего виз в 2018 году выдали консульства Польши во Львове, Луцке, Харькове и Виннице, меньше всего - в Киеве и Одессе.
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