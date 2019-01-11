Приватбанк приостановит операции с картами в ночь на 13 января

13 января ИТ-службами Приватбанка будут проведены работы по модернизации собственного процессингового центра.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка.

Ожидаемая пауза в обслуживании карт продлится с 0:00 до 04:00. Во время этой паузы банк также проведет технологические работы по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети.

Банк прогнозирует, что рост инфраструктуры #cashless и распространение технологии бесконтактной оплаты в течение первых шести месяцев года увеличит нагрузку на процессинг в среднем на 15%.

Напомним, 30 декабря НБУ впервые опубликовал результаты стресс-тестов крупнейших банков.