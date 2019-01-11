Оборонный завод заподозрили в махинациях с прицелами для минометов — СМИ

Правоохранители подозревают должностных лиц ПАО "Завод "Маяк" в злоупотреблении служебным положением при получении от ООО "Радиоаптека" прицелов к минометам без заключения договора,что нанесло ущерб государству на сумму 2,72 миллиона гривень.

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на решение Оболонского районного суда г. Киева, куда прокурор обратился в рамках уголовного производства №42018100050000117 от 13 июня 2018 года.

Отмечается, что с материалов досудебного расследования известно, что с 13 по 19 июня прошлого года завод "Маяк" провел тендер на закупку МПМ-44М для минометов стоимостью 2,72 млн грн.

Сообщается, что победителем торгов стало ООО "Радиоаптека", которое осуществило поставку необходимых 23 прицелов, хотя соответствующий договор с ним не был заключен, как и не была проведена оплата поставки.

"Вместе с тем соответствующие расчеты осуществило дочернее предприятие "Производственно-коммерческое предприятие "Маяк-Сервис" в пользу ООО "Фирма Ренал". После получения прицелов завод направил их на ремонт на ГП "Шепетовский ремонтный завод"", - говорится в сообщении.

В издании добавляют, что по мнению следствия, это может свидетельствовать о поставке "Радиоаптекой" неисправных или не новых прицелов.

Также отмечается, что из материалов предварительного расследования известно, что сотрудники столичного СБУ считают эту фирму фиктивной, поскольку указанный по адресу регистрации дом вообще физически отсутствует. Также у фирмы неактивный контактный телефон и отсутствует сайт.

Сообщается, что в суде прокурор просил доступ к документации "Завод "Маяк" в сотрудничестве с "ПКП "Маяк-Сервис", "Шепетовский ремонтный завод" и "Радиоаптекой".

"Представитель завода в суде заявил, что по ходатайству непонятно какие именно нарушения совершили должностные лица оборонного предприятия. Кроме того, "Маяк" пытался давать ответы на запросы правоохранительных органов, хотя не смог ответить на все, поскольку сейчас предприятие является фигурантом восьми уголовных дел", - говорится в публикации.

В издании добавили, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично, позволив лишь временный доступ к документам, которые касаются расчетов завода по его дочерним предприятием "Маяк-Сервис" за июнь-ноябрь 2018 года.

Сообщается, что "Завод "Маяк" входит в концерн "Укроборонпром" и известный производством минометов "Молот", от разрывов которого с 2016 года погибло 13 военнослужащих.

С марта 2018 года его возглавляет Владимир Гаврилов - бывший муж и сожитель Лидии Гавриловой, которая возглавляет Государственную аудиторскую службу Украины и которую НАБУ подозревает в незаконном обогащении.

Отмечается, что включая по 2017 год в Госаудитслужбе работал и Гаврилов. В своей декларации за 2017 год он указал, что является владельцем двух паркомест и автомобиля Toyota land Cruiser, который он купил новым в 2016 году. Наличными он держал 3 млн грн., 8,5 тыс евро и $ 5 тыс.

"Радиоаптека" в апреле 2018 года называлось ООО "Ай Ти Коннект", ее бенефициаром был житель Молдовы Никита Мунтян. В апреле владельцем и руководителем предприятия стал полтавчанин Александр Швецов. Тогда же было изменено в реестре и направление деятельности - с неспециализированной оптовой торговли на производство электронных компонентов.

Сообщается, что владельцами "Фирма "Ренал" указаны Григорий Ворончук и Лилия Пастущенко. Она является фигурантом уголовного дела по подозрению в махинациях при сотрудничестве с бронетанковыми заводами.

Напомним, недавно обнаружилось, что оборонное предприятие "Квант" работало с "Кузницей" Порошенко себе "в минус".

Ранее полиция заподозрила, что государственный Николаевский бронетанковый завод заплатил 4 миллиона за несуществующие двигатели.

Украинская правда