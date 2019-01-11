Эксперт рассказал, как реформа системы госпомощи сохранит деньги украинцев

Реформа госпомощи не ставит целью запретить государству тратить средства, а взамен предоставляет механизм, который позволяет тратить эти средства эффективно.

Об этом рассказал Штефан Сабау, руководитель экспертной группы проекта "Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрению правил государственной помощи" (SESAR) в статье для Европейской правды.

На пути к членству в ЕС Румынии пришлось полностью провести немало непростых реформ, одна из которых - реформа системы государственной помощи. Почти 20 лет назад Сабау был одним из румынских чиновников, ответственных за эти изменения, а сегодня он сам руководит проектом ЕС, который помогает АМКУ проводить аналогичные преобразования в Украине.

По его словам, Украине, как и Румынии, необходимо научиться саморегулированию и отказаться от советского стиля государственного управления.

В советской структуре экономики главным действующим лицом было государство, представленное на рынке большим количеством государственных предприятий, получавших огромные дотации из бюджета. С точки зрения ЕС, это означает не только бесконтрольное расходование денег налогоплательщиков, но и искажение конкуренции.

Государственные средства - это деньги граждан, и никто не хочет бросать их на ветер, констатирует Сабау.

Европейские правила не означают запрет госпомощи. Она может сораняться и иногда даже расти - но должна быть обоснованной.

Первые последствия перехода на новые правила госпомощи могут быть отрицательными. Однако их перекрывают положительные изменения в средне- и долгосрочной перспективе.

Пример - румынская металлургическая промышленность. В Евросоюзе госпомощь меткомбинатам запрещена. А поскольку государственные металлургические компании без помощи были убыточными, их пришлось приватизировать.

Основной румынский производитель стали в Галаце, одном из крупнейших городов на границе с Украиной и Молдовой, приобрел холдинг "Арселор Миттал". Как следствие, убыточный гигант, требующий постоянных бюджетных расходов, превратился в современное успешное предприятие, которое наполняет бюджет.

ЕС готов передать Украине свой лучший опыт, чтобы украинцы могли как можно быстрее почувствовать положительное влияние такой реформы, отметил Сабау.

Читайте статью полностью: Тратить по правилам: чем полезна для Украины румынский реформа системы госпомощи