В Германии отвергли критику США в адрес "Северного потока—2"

В МИД Германии уверены, что если проект "Северный поток-2" покинут немецкие и европейские компании, то некому будет отстаивать сохранение транзита газа из РФ через Украину.

Об этом заявил глава МИД ФРН Хайко Маас, пишет DW.

Министр отверг критику США в адрес проекта газопровода "Северный поток-2".

"Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", - заявил Маас на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики в Берлине.

По его словам, Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но вместе с тем "Северный поток-2" не является "российско-германским особым путем".

Глава германской дипломатии считает, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы "неверным путем".

"Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину", - указал Маас.

Говоря о России, он назвал отношения с ней "главной составляющей европейской восточной политики".

"Разрешение конфликтов без России невозможно", - продолжил министр.

В свою очередь председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле отметил, что поставки российского газа через Германию в Европу обеспечат стабильные цены на этот энергоноситель после того, как прекратится добыча газа в Нидерландах.

Напоминаем:

Депутаты Европарламента в резолюции от 12 декабря назвали проект по строительству газопровода "Северный поток-2" "политическим, который несет угрозу европейской энергетической безопасности".

В тот же день Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Между тем, реализация проекта "Северный поток-2" идет по графику, строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. По состоянию на 23 декабря проложено около 370 км газопровода.

Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" будет транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Украинская правда