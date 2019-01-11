В Германии отвергли критику США в адрес "Северного потока—2"
В МИД Германии уверены, что если проект "Северный поток-2" покинут немецкие и европейские компании, то некому будет отстаивать сохранение транзита газа из РФ через Украину.
Об этом заявил глава МИД ФРН Хайко Маас, пишет DW.
Министр отверг критику США в адрес проекта газопровода "Северный поток-2".
"Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", - заявил Маас на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики в Берлине.
По его словам, Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но вместе с тем "Северный поток-2" не является "российско-германским особым путем".
Глава германской дипломатии считает, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы "неверным путем".
"Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину", - указал Маас.
Говоря о России, он назвал отношения с ней "главной составляющей европейской восточной политики".
"Разрешение конфликтов без России невозможно", - продолжил министр.
В свою очередь председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле отметил, что поставки российского газа через Германию в Европу обеспечат стабильные цены на этот энергоноситель после того, как прекратится добыча газа в Нидерландах.
Напоминаем:
Депутаты Европарламента в резолюции от 12 декабря назвали проект по строительству газопровода "Северный поток-2" "политическим, который несет угрозу европейской энергетической безопасности".
В тот же день Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".
Между тем, реализация проекта "Северный поток-2" идет по графику, строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. По состоянию на 23 декабря проложено около 370 км газопровода.
Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" будет транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua