Все разделы
Укр / Рус

Железнодорожные перевозки из Украины в страны ЕС в 2018 году выросли почти вдвое

Пятница, 11 января 2019, 10:25
 

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом Украины в страны Европейского Союза в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом в 1,8 раза - до 676 тысяч пассажиров с 369 тысяч.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу акционерной госкомпании "Укрзализныця".

"Сейчас наблюдаем стремительное развитие международного железнодорожного сообщения со странами ЕС. Это стало возможным благодаря политике "Укрзализныци" - соблюдение баланса достойного уровня комфорта и лояльных тарифов. Компания уверенно конкурирует с авто- и авиатранспортом в пассажирских перевозках в ближнее зарубежье ", - заявил руководитель компании Евгений Кравцов.

В частности, в новом графике движения пассажирских поезда курсируют в важне туристические и деловые центры Европы: Варшаву, Вену, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Бухарест, Кошице, Краков, Люблин и др.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

железная дорога ЕС

powered by lun.ua
Материалы по теме
Стало известно, сколько пассажиров воспользовались поездом Мукачево–Будапешт 8 января 2019, 13:50
Пропускная способность на мариупольском участке выросла в 2 раза — УЗ 19 декабря 2018, 13:45
Первым рейсом поезда из Мукачево в Будапешт воспользовались 10 пассажиров 10 декабря 2018, 11:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте