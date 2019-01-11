Железнодорожные перевозки из Украины в страны ЕС в 2018 году выросли почти вдвое

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом Украины в страны Европейского Союза в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом в 1,8 раза - до 676 тысяч пассажиров с 369 тысяч.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу акционерной госкомпании "Укрзализныця".

"Сейчас наблюдаем стремительное развитие международного железнодорожного сообщения со странами ЕС. Это стало возможным благодаря политике "Укрзализныци" - соблюдение баланса достойного уровня комфорта и лояльных тарифов. Компания уверенно конкурирует с авто- и авиатранспортом в пассажирских перевозках в ближнее зарубежье ", - заявил руководитель компании Евгений Кравцов.

В частности, в новом графике движения пассажирских поезда курсируют в важне туристические и деловые центры Европы: Варшаву, Вену, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Бухарест, Кошице, Краков, Люблин и др.

Европейская правда