Xiaomi представила смартфон с камерой на 48 мегапикселей

Xiaomi представила Redmi Note 7 — первый смартфон компании под отдельным брендом Redmi.

Об этом сообщает TJournal.

Устройство стоимостью от 150 долларов получило основную камеру с разрешением 48 Мп и селфи-камеру с разрешением 13 Мп.

Redmi Note 7 работает на процессоре Snapdragon 660, оснащён 6,3-дюймовым FullHD-экраном 19.5:9 и аккумулятором ёмкостью 4000 мА/ч. Смартфон заряжается по USB-C, также в нём есть 3,5-миллиметровый аудиоразъём, но нет NFC-модуля.

На задней стороне Redmi Note 7 размещена двойная камера. Основная снимает в разрешении 48 Мп и оснащена линзой с диафрагмой f/1.8, а вторая на 5 Мп используется для получения информации о глубине сцены.

При хорошем освещении смартфон снимает в полноценном разрешении, а в плохих условиях объединяет соседние пиксели, чтобы снизить шумы. Отмечается, что в Redmi Note 7 встроен искусственный интеллект, который должен помочь в съёмке.

4 января Xiaomi объявила, что бренд Redmi теперь работает независимо от головной компании.

Redmi Note 7 — не первый смартфон с 48-мегапиксельной камерой, который анонсировали за последнее время. Также в начале января Honor, дочерний бренд Huawei, представил Honor View 20, однако он стоит втрое дороже новинки от Xiaomi.

Напомним, в октябре первая партия нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 была продана всего за одну минуту после старта продаж.

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