Гройсман отчитался о накоплении рекордного резерва

На 1 января 2019 года Украина сформировала золотовалютные резервы в размере более 20 миллиардов долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая первое в этом году заседание Кабинета министров.

"2018 год мы прошли достойно, хотя у нас остается много проблем", – сказал он.

"На 1 января 2019 года мы смогли сформировать национальные резервы – более 20 миллиардов долларов. Это самый большой, рекордный показатель за предыдущие 5 лет", – заявил Гройсман.

Премьер отметил: "Наша задача остается неизменной: нам нужно укреплять экономику, создавать качественные производства, создавать надлежащие рабочие места для украинцев".

"Все, что наработает экономика, надо реинвестировать, отдавать людям – через финансирование образования, медицины, индексацию пенсий. С 1 января 500 тысяч военных пенсионеров получат перерасчет и повышение пенсий более чем на 700 гривен", – сказал он

"Мы готовимся к 1 марта провести масштабный пересчет пенсий для всех украинских пенсионеров", – добавил Гройсман.

"С 1 января мы начали процесс монетизации субсидий. Мы хотим, чтобы люди получили средства, которые им принадлежат, – в том числе, как вознаграждение за энергосбережение, экономию", – напомнил премьер.

Украинская правда