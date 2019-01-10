160 ключевых организаций Чехии проведут проверку безопасности из-за использования Huawei

Правительство Чехии приказало операторам ключевой инфраструктуры страны проверить, не создает ли риски для их безопасности использование продукции Huawei или другой китайской фирмы ZTE.

Об этом пишет Radio Praha.

В декабре чешское национальное бюро кибербезопасности заявило, что продукция китайского производства представляет угрозу для безопасности страны.

Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал 160 ключевых государственных и частных организаций, которые имеют решающее значение для управления государством, убедиться, что они не являются уязвимыми к атаке в связи с использованием программного обеспечения и устройств Huawei и ZTE.

"Каждое министерство и государственная компания должны провести анализ потенциальных рисков для безопасности, чтобы увидеть, существует ли угроза", - заявил Бабиш.

Это также касается банков, аэропортов, мобильных и интернет-операторов, электростанций и других организаций.

Национальное агентство по вопросам кибернетики и информационной безопасности поможет в проведении анализа возможных рисков.

Его директор Душан Навратил рассказал, что китайские технологии могут стать угрозой при распространении технологии мобильной сети 5G.

"Новая технология 5G действительно повлияет на нашу жизнь. Так что дело не только в шпионаже и похищении информации - это действительно касается обеспечения функционирования системы, наличия интернета и защищенности данных".

Мобильный оператор Vodafone в прошлом году запустил сеть 5G с использованием технологии Huawei.

Ведомство по кибербезопасности обеспокоено сообщением о том, что оператор мобильной связи O2 планирует сотрудничать с Huawei относительно сети 5G.

Европейская правда