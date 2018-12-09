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На Закарпатье СБУ перехватила партию янтаря на 1,5 миллиона гривен

Воскресенье, 9 декабря 2018, 12:01

На Закарпатье Служба безопасности Украины перехватила более 200 кг янтаря, который в мешках перевозили на авто.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На стационарном посту "Нижние Ворота" Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более 200 килограммов "солнечного" камня. Житель Волынской области пытался транспортировать "товар" на территорию Закарпатья.

 

Янтарь он перевозил в мешках на заднем сиденье автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, ориентировочно стоимость партии на "черном" рынке составляет более 1,5 млн гривен.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 240 УК (нарушение правил охраны недр), продолжается досудебное расследование.

Украинская правда

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СБУ

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