На Закарпатье СБУ перехватила партию янтаря на 1,5 миллиона гривен

На Закарпатье Служба безопасности Украины перехватила более 200 кг янтаря, который в мешках перевозили на авто.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На стационарном посту "Нижние Ворота" Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более 200 килограммов "солнечного" камня. Житель Волынской области пытался транспортировать "товар" на территорию Закарпатья.

Янтарь он перевозил в мешках на заднем сиденье автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, ориентировочно стоимость партии на "черном" рынке составляет более 1,5 млн гривен.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 240 УК (нарушение правил охраны недр), продолжается досудебное расследование.

Украинская правда