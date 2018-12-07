Поезд Мукачево – Будапешт готов к старту — СМИ

Начало регулярного сообщения между городами Мукачево и Будапешт может стартовать уже 9 ноября.

Об этом изданию Mukachevo.net подтвердили источники в "Укрзализныце", а также в кассе железнодорожного вокзала в Мукачево.

Впрочем, пока не известно, во сколько именно будет отправлен первый поезд и его расписание, какова окончательная стоимость билетов. Известно только, что курсировать поезд начнет регулярно с воскресенья, 9 декабря.

Как сообщили изданию, сначала планировалось торжественное открытие этого направления с приглашением руководства страны и руководителей транспортных компаний обеих стран, однако пока поезд официально запустят руководители среднего звена.

Издание не исключает, что с украинской стороны это связано с запуском экспресса из Киева в Борисполь, который успел сломаться минимум дважды в первые дни работы после запуска с участием руководства страны.

Напомним, что проект пассажирского железнодорожного сообщения Мукачево-Будапешт обсуждается уже два года. Запуск поезда между двумя городами анонсировали уже несколько раз, каждый раз он переносился.

Для приема поездов из Венгрии в Мукачево уже оборудовали специальную платформу, а также отремонтировали часть улицы Вокзальной, которая ведет к ней.

Самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею имеют 60% железных дорог мира, в частности железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).

В Украине пока эксплуатируются колеи шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи (позже - СССР), Финляндии и Монголии была ширина колеи 1524 мм. С мая 1970 года по начало 1990-х железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм.

На сегодня в Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) - на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

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