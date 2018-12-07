Гройсман объяснил, почему нормы потребления газа реалистичны

Нормы потребления газа являются реалистичными, ведь установлены на основе расчетов.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Укринформ".

"Нормы (потребление газа - ред.), которые установлены, являются реалистичными. Они установлены в соответствии с исследованиями и расчетами. Этого должно быть достаточно на отапливаемую площадь", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос о нормах газа, установленных для субсидий.

Он также добавил, что если есть жалобы на нехватку газа, "в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно".

Как сообщалось, социальная норма на газовое отопление с 1 мая 2018 года составляет 4,5 куб. м на 1 кв.м площади (в предыдущем отопительном сезоне - 5), электроотопление – 30 кВт/час на 1 кв. м площади (в предыдущем отопительном сезоне – 51 кВт/ч).

Напомним, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

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