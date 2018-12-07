На сайте ДФС открыта информация о ставках земельного налога
Пятница, 7 декабря 2018, 15:11
На сайте ДФС теперь можно узнать ставки земельного налога, установленные каждым органом местного самоуправления в Украине.
Об этом сообщил председатель ОО "Украинское общество экономических свобод" Марьян Заблоцкий.
Благодаря этой базе данных информация, получение которой ранее было проблематичным, теперь доступна бесплатно в одном месте - по ссылке http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/stavki-mistsevih-podatkiv-ta-zboriv.
Согласно Налоговому кодексу, если ДФС допустила ошибку при публикации этих данных, то налогоплательщик не будет нести ответственность за последствия.
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