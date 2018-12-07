"Фармак" увеличит производство таблеток в 2 раза

Фармацевтическая компания "Фармак" открыла новый участок таблеточного производства, инвестиции в который составили 20 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Как сообщила на церемонии открытия участка в Киеве глава наблюдательного совета компании Филя Жебровская, этот проект позволит "Фармаку" увеличить мощности по производству твердых лекарственных форм в два раза - до 3 млрд таблеток в год.

Всего за 2019 год на новый участок ТЛФ-2 запланировано перенести и освоить примерно 30 продуктов, в том числе препаратов, входящих в программу реимбурсации "Доступные лекарства".

Проект был реализован в течение двух лет. Сообщается, что благодаря увеличению мощностей "Фармак" создаст почти 100 новых рабочих мест.

Отмечается, что открытие производственного участка приближает "Фармак" к стратегической цели - увеличение экспорта до 40% к 2023 году.

На сегодняшний день в портфеле "Фармак" представлены такие виды твердых лекарственных форм: таблетки; капсулы, порошки/саше; драже.

По результатам 2017 года доля таблетированных лекарственных препаратов составляла треть от выручки компании.