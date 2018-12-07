В "Укрнафте" говорят, что и не должны были пускать госаудиторов на проверку

В компании "Укрнафта" заявили, что не допустили специалистов Государственной аудиторской службы для проверки деятельности компании за период 2015-2018 годов поскольку они не имели на это права.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Государственная аудиторская служба и не должна была проверять "Укрнафту". Госаудиторы проверяют государственные компании, а "Укрнафта" к таковым не относится", - заявили в компании.

В пресс-службе отметили, что "мажоритарным акционером является НАК "Нафтогаз Украины", а не государство, поэтому "Укрнафта" не является субъектом контроля со стороны ГАС, что мы и объяснили службе".

"Кстати, "Укрнафта" в этом году прошла проверку и по линии ревизионной комиссии, и по линии KPMG по запросу НАК", - подытожили в компании.

Как сообщалось, "Укрнафта" не допустила специалистов Государственной аудиторской службы для проверки деятельности компании за период 2015-2018 годов.

Напомним, недавно "Укрнафта" обратилась в суд с требованием обязать Антимонопольный комитет уничтожить часть материалов антимонопольного расследования, проведенного в отношении консолидированной сети АЗС группы "Приват" Игоря Коломойского, состоящей из 1625 станций.

Данные материалы АМКУ получил от Национального антикоррупционного бюро, которое проводит собственное расследование.

В октябре представители "Нафтогаза" сообщили ЭП, что "Укрнафта" саботирует проведение аудита компанией KPMG. В Укрнафте эту информацию опровергли.

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.

По данным Госреестра судебных решений, НАБУ расследует как минимум два уголовных производства по "Укрнафте". Первое зарегистрировано 16 апреля 2015 года и касается вывода средств через нефтяные аукционы, второе - от 28 апреля 2015 года и касается уклонения от уплаты налогов при операциях купли-продажи нефтепродуктов.

Экономическая правда