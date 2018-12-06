Кассы главного вокзала Киева в четверг будут работать до полуночи

В четверг 28 билетных касс вокзалов станции Киев-Пассажирский будут работать до полуночи.

Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба "Укрзализныци".

"Билетные кассы "Укрзализныци" продолжают работать в усиленном режиме вторые сутки для удобства пассажиров при приобретении проездных документов", - говорится в сообщении.

В компании напоминают, что железнодорожные билетные кассы и онлайн-система продажи билетов booking@uz.gov.ua работают в условиях высокой нагрузки из-за возросшего спроса на проездные документы, в частности, на период новогодних и рождественских праздников.

"Укрзализныця" также отмечает, что за прошедшие сутки оформила рекордное даже для пиковых перевозок количество билетов – 347000.

Более 64% от общего количества реализованных билетов - 221 000 пассажиров приобрели через интернет.

Как сообщалось, 5 декабря на центральном железнодорожном вокзале в Киеве образовались большие очереди, поскольку пассажиры не могли получить железнодорожные билеты, купленные онлайн из-за сбоя систем.

Продолжительность работы 31 билетной кассы вокзала станции Киев-Пассажирский была увеличена до конца суток.