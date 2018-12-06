Смолий рассказал, когда МВФ решит судьбу транша для Украины
Заседание совета директоров Международного валютного фонда по вопросу выделения Украине кредита должно состояться во второй декаде декабря, еще до рождественских праздников.
Об этом рассказал председатель НБУ Яков Смолий в интервью Reuters.
"Предварительные условия Украина выполнила - это принятие бюджета и пересмотр газовых тарифов до рыночных условий, поэтому заседание должно состояться до рождественских праздников, сейчас осталась чисто бюрократическая процедура, которую необходимо пройти", - сказал Смолий.
Он не уточнил, какую сумму Киев может получить как первый транш в рамках предварительно согласованной 14-месячной программы stand-by размером $3,9 миллиарда. В то же время, по его словам, поступления этих средств помогут центральному банку увеличить валютные резервы до $19,2 миллиарда с нынешних $17,8 миллиарда.
Напоминм, 5 декабря Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.
Теперь 14-месячную программу stand-by должен утвердить Совет МВФ.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что, несмотря на введение военного положения, фонд продолжит сотрудничество с Украиной.
В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.
Подробнее читайте в статье на ЭП: Новая программа МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина
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