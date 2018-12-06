Люксембург станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург к следующему лету станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.

Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом правительство страны хочет мотивировать граждан отказаться от личных автомобилей, а также уменьшить загрязнение воздуха. Будет отменена плата за проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах.

Страна страдает от одних из самых крупных пробок в мире. В ней насчитывается около 600 тысяч жителей, в ее столице - 110 тысяч. Но при этом почти 200 тысяч человек ежедневно приезжают сюда из соседних Франции, Бельгии и Германии.

Ранее власти Люксембурга разрешили лицам до 20 лет не платить за проезд в общественном транспорте. Остальные могут купить билет за 2 евро, который действует в течение двух часов.

Отметим, в июле 2018 года правительство Эстонии сделало бесплатным проезд на общественном транспорте в 11 из 15 регионов страны.