Лицензии на добычу нефти и газа будут продавать в ProZorro
Государственная служба геологии и недр опубликовала в системе "ProZorro.Продажи" первые 10 лотов, которые впоследствии будут выставлены на открытых аукционах.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках пилотного проекта, который стартовал в ноябре, 6 декабря в системе были выставлены на продажу первые разрешения, и все они касаются нефтегазовых участков.
"В дальнейшем мы планируем выставлять от 5 до 10 лотов ежемесячно и это будет касаться не только нефтегазоносных участков, но и будут разные месторождения с различными полезными ископаемыми. В 2019 году мы планируем провести более 10 аукционов онлайн", – отметил и.о. главы Госгеонедр Олег Кирилюк.
Глава ведомства добавил, что согласно условиям пилотного проекта, заявку на участие в аукционе можно подать в течение 90 календарных дней, что позволит потенциальным покупателям тщательно подготовиться к аукционам.
Участие в аукционах смогут принять компании, уже имеющие регистрацию в Украине. Также победитель торгов будет иметь обязательства по выполнению обязательного минимального перечня работ по добыче полезных ископаемых, при невыполнении которых компания будет лишена спецразрешения на законных основаниях.
Экономическая правда
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