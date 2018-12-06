Новости дня: о "фейковых" платежках, саботаже в "Укрнафте" и падении криптовалют
О чем все говорили сегодня?
О золотовалютных резервах. Международные резервы Украины за ноябрь 2018 года выросли на 5,8% или на 974,5 миллиона долларов — до 17,711 миллиарда долларов.
О саботаже в "Укрнафте". Публичное акционерное общество "Укрнафта" не допустила специалистов Государственной аудиторской службы для проверки деятельности компании за период 2015-2018 годов.
О ценах на уголь. Министр энергетики и углепрома Игорь Насалик на совещании с представителями энергорынка 30 ноября предложил поднять базовую цену энергетического угля в Украине на 10,5% от действующего уровня.
О маркировании продуктов. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8450 "Об информации для потребителей пищевых продуктов".
О фейковых платежках. НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа.
Об анбандлинге "Нафтогаза". Международные партнеры и представители "Нафтогаза Украины", "Укртрансгаза" и "Магистральных газопроводов Украины" 29 ноября в Брюсселе согласовали общий план действий следующих шагов анбандлинга (выделения из "Нафтогаза" деятельности по транспортировке газа).
О криптовалютах. На сегодняшний день курсы почти всех основных криптовалют в среднем на 90% ниже их исторического максимума.
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