"Укрзализныця" сообщила об очередном рекорде по продаже билетов

Укрзализныця прошедшие сутки оформила рекордное даже для пиковых перевозок количество проездных документов - 347 тысяч.

Об этом сообщается на сайте компании.

Более 64% от общего количества реализованных билетов - 221 тысячу - пассажиры приобрели через интернет.

Продолжительность работы 31 билетной кассы вокзала станции Киев-Пассажирский 5 декабря была увеличена до конца суток. В этот день в кассах вокзала станции Киев-Пассажирский пассажиры купили 14773 билета на поезда, а накануне - 10229.

После реализации всех билетов на круглогодичные поезда Укрзализныця начнет продажу проездных документов на дополнительные. Ожидается, что в этом праздничном сезоне таких будет назначено не менее 30 - это более 20 тысяч дополнительных мест.

Укрзализныця рассчитывает в новогодне-рождественский период по сравнению с прошлым годом увеличить объемы пассажирских перевозок на 7%.

4 декабря "Укрзализныця" начала открывать продажу билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря. Нагрузка на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua увеличилась в 6 раз, сообщалось о сбоях в работе сервиса.

4 декабря 2018 было оформлено 244 тысячи мест для проезда в пассажирских поездах - это стало рекордом на то время.

Подобная активность покупательского спроса наблюдалась летом 2018 года, когда за сутки пассажиры приобрели более 176 тысяч билетов на поезда.

Для сравнения - в среднем за сутки оформляется около 149 тысяч мест, причем более половины билетов 77 000 (52%) - через интернет.

Напомним, с 15 декабря по 15 января будут действовать ограничения "Укрзализныци" на услуги возврата билетов через интернет и оформление групповых заявок, чтобы не допустить спекуляций с билетами и избежать искусственного дефицита в период праздников.

Экономическая правда