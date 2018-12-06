Украина и Польша планируют открыть железнодорожное сообщение между Львовом и Люблином в июне 2019 года, а также запустить поезд Перемышль - станция Нижанковичи (Львовская область).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчек, пишет УНИАН.

"Мы планируем запустить железнодорожное сообщение между Львовом и Люблином. Здесь возможны три подхода. Первый - это пересадка пассажиров в вагоны для широкой колеи. Второй вариант - использование вагонов с автоматической сменой ширины колеи, чтобы они могли курсировать и по польским, и по украинским путями. Третий вариант - строительство полностью новой колеи. По нашему мнению, первый вариант - самый вероятный. Мы считаем, что этот поезд может начать курсировать в июне 2019 или не позднее зимы следующего года", - сказал Адамчек.

Также министр сообщил, что планируется запустить сообщение с Нижанковичами.

"Это не сложно будет реализовать. С польской стороны уже есть финансирование. Вскоре мы запустим это сообщение", - отметил он.

Формат и срок запуска новых линий должны объявить в декабре.

Напомним, "Укрзализныця" запустит новый беспересадочный вагон Киев - Вроцлав.

Европейская правда