АМКУ одобрил заявку китайской биржи на приобретение доли в ПФТС

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил заявку китайской товарной биржи Bohai Commodity Exchange (BOCE) на приобретение доли в акционерном капитале ПАО "Фондовая биржа "ПФТС" (Киев).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

BOCE в мае текущего года запросила у АМКУ предварительные выводы о приобретении свыше 25% акций ПФТС, однако заявка была возвращена ввиду некачественного раскрытия информации. В конце сентября китайская сторона повторно подала документы.

Фондовая биржа ПФТС является одной из старейших на украинском фондовом рынке. В 2017 году объем биржевых контрактов на ПФТС составил 64,34 млрд грн и по этому показателю она уступила только бирже "Перспектива" (127,43 млрд грн), но опередила "Украинскую биржу" (13,41 млрд грн). Основной объем торгов пришелся на гособлигации – 57,99 млрд грн, тогда как оборот акций составил 3,16 млрд грн, облигаций предприятий – 3,19 млрд грн.

ПФТС в 2017 году получила 0,82 млн грн чистой прибыли против 1,78 млн грн чистого убытка годом ранее, увеличив выручку на 61,5% – до 9,45 млн грн.

Ее основными акционерами являются "Парвана, Лтд" – 8,9034%, "Крукстон Лимитед" – 9,0596%, "Праймвью Лтд" – 8,4973%, "Дакал Лтд" – 9,372% и "Болайн Лтд" – 9,2158%, бенефициары которых неизвестны.

Помимо этого, в конце августа текущего года акционеры "Украинской биржи" (УБ, Киев) утвердили решение о выпуске обществом 14,063 тыс. акций дополнительной эмиссии и предложении указанных ценных бумаг BOCE. В настоящее время акционерный капитал фондовой площадки состоит из 25 тыс. акций номиналом 1 тыс. грн. Таким образом, в случае принятия оферты BOCE может сталь владельцем 36% увеличенного акционерного капитала УБ.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала соответствующую допэмиссию 4 ноября. Вместе с тем, глава АМКУ Юрий Терентьев в конце сентября сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в отношении УБ заявка в комитет до того времени не поступала.

"Украинская биржа" учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС. Торги она начала в марте 2009 года и первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.

Основными акционерами УБ являются инвестгруппы "Универ" и Dragon Capital, которым соответственно принадлежит 23% и 24,788% акций фондовой площадки.

Фондовая площадка с 18 июля 2018 года приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок. Соответствующее решение обусловлено включением "Московской биржи" в обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Санкции, в том числе, предполагают запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи", на базе которого было построено программное обеспечение УБ.