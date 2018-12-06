Российские банки могут отключить от системы SWIFT — США

Одной из возможных мер США в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе может стать отключение российских банков от международной системы передачи финансовой информации SWIFT.

Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

По его словам, США хотят принятия таких мер, чтобы надавить на РФ и "прийти к такому моменту, когда Россия выразит желание провести переговоры для выработки решения".

"Возможной мерой, сказал Волкер, является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в различных странах", - говорится в сообщении.

По словам Волкера, США и их западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений "одностороннего контроля России в совместных водах Азовского моря".

Спецпредставитель Госдепа добавил, что "люди называют это "ядерной" опцией". Он подчеркнул, что эта мера "приведет к затратам для всех участников: большим затратам для России, но и большим затратам для союзников". "В конце концов, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия делает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот", - сказал Волкер.

По его мнению, своими действиями в Украине Россия хочет повлиять на выборы, которые состоятся в марте 2019 года.

Спецпредставитель США предупредил, что для России было бы "крайне неблагоразумно" идти на еще более агрессивные шаги в Украине.