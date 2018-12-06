Ракета Маска упала в воду при посадке, но все равно "выжила"

SpaceX впервые не смогла контролируемо посадить первую ступень ракеты Falcon 9 на сушу из-за поломки одного из аэродинамических рулей.

Об этом пишет itc.ua со ссылкой на TheVerge.

Компании не удалось посадить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 на твёрдую поверхность во время новой миссии CRS-16.

Tracking shot of Falcon water landing pic.twitter.com/6Hv2aZhLjM — Elon Musk (@elonmusk) 5 декабря 2018 г.

Ракета с космическим кораблем Dragon стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал 5 декабря в 20:16 (по киевскому времени).

Через семь минут после успешного, 20-го в этом году запуска, компания готовилась осуществить управляемую посадку первой ступени рядом с космодромом, однако внезапно что-то пошло не так, и она промахнулась, совершив аварийную посадку в Атлантическом океане.

Илон Маск на своей странице в Twitter сообщил, что остановился гидравлический насос для тормозной решётки, из-за чего Falcon приводнился в океане. Это объясняет её разбалансировку и вращение вокруг своей оси.

Ступень не повреждена и передаёт данные, за ней отправили спасательный корабль. Позднее глава SpaceX написал, что, возможно, инженерам удастся восстановить её, после чего ступень можно будет использовать для некоторых "внутренних миссий SpaceX", например, для предстоящего запуска одного из спутников Starlink.

Это событие прерывает серию удачных запусков SpaceX, которые сопровождались посадками первой ступени Falcon 9 на специальную площадку. Первая успешная посадка отработавшей ступени была осуществлена в 2016 году.

С тех пор компания предприняла 12 попыток для возвращения носителя, и все они были успешными. Спуск осуществляется либо на плавучую платформу в океане, либо на посадочную площадку на суше с помощью торможения двигателей.

Что касается космического корабля Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию более 2,5 тонн груза, то он успешно отсоединился от второй ступени и взял курс на МКС.