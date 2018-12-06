В правительстве рассказали, где найти ресурс для увеличения пенсий

Единственным естественным источником поступлений для проведения выплат пенсий является уплата единого социального взноса владельцами предприятий за своих работников.

Об этом сказал в интервью министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает пресс-служба министерства.

"Персонал 75 процентов частных предприятий получает заработную плату 3723 гривни, а 84 тысячи руководителей частных предприятий декларируют зарплаты на уровне 3723 гривни. Из 22 миллионов трудоспособного населения ЕСВ платят 12 миллионов, а официально работают 16 (миллионов - ред.)... Но попробуйте прийти с проверкой на предприятие, и сразу услышите "бизнес душат", - сказал Рева.

"Мы предложили, чтобы эти 84 тысячи руководителей предприятий заплатили ЕСВ на выплату пенсий не из минимальной зарплаты, а из двойной ставки, им каждому в месяц нужно будет доплатить пенсионерам 1000 гривень, но что мы слышим? "В тень пойдем, это аморально". Я считаю, что аморально - это пенсия полторы тысячи гривень", - подчеркнул министр.

По словам чиновника, единственный естественный источник поступлений для проведения выплат пенсий - это уплата ЕСВ владельцами предприятий за своих работников, а попытка разделить эти два процесса продиктованы исключительно нежеланием "теневиков" платить налоги и обеспечивать законные права работников.

Он также рассказал о существенном сопротивлении, оказываемом сейчас разработанному законопроекту для борьбы со схемами минимизации уплаты ЕСВ.

"В 2016 году размер ставки ЕСВ Верховной Радой был снижен с 38 до 22 процентов, и, фактически, пенсионеры заплатили крупному бизнесу 65 миллиардов гривень. Но мы не можем вернуть ставку ЕСВ, потому что нельзя дважды войти в одну реку, да и не нужно этого делать. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно делать для получения ресурса на увеличение пенсий, то эти ресурсы есть - это теневая экономика. И нами разработан законопроект по ЕСВ, его в штыки восприняла наша "прогрессивная общественность", для которой собственный эгоизм является более важным, чем гуманизм", - пояснил Рева.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 ноября утвердил разработанный Министерством социальной политики законопроект, который предлагает отменить верхнюю границу начисления ЕСВ и ввести регрессивную шкалу его начисления.

Нынешнее законодательство предусматривает уплату 22% указанного налога с зарплат не выше 15 минимальных (55,8 тыс. грн). Законопроект же предлагает начислять ЕСВ по данной ставке на зарплаты, не выше 25 минимальных (104 тыс. грн), а свыше этой суммы ввести регрессивную шкалу вплоть до 5% ЕСВ на зарплаты, превышающие 270 размеров минимальных зарплат.

По оценкам Минсоцполитики, дополнительные поступления в бюджет от таких мер могут составлять до 10 млрд гривень.

ЕБА и Союз украинских предпринимателей обращались к Верховной Раде и президенту с призывом не поддерживать такую инициативу.

Министерство экономического развития и торговли не поддерживает законопроект по изменению подходов к начислению ЕСВ.

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Экономическая правда