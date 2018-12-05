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Цены на нефть продолжают расти

Среда, 5 декабря 2018, 19:42

Цены на нефть подскочили в среду на информации о том, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти, однако затем сократили рост.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 выросла на 0,12 доллара (0,19%) - до 62,2 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,14 доллара (0,26%) - до 53,39 доллара за баррель.

В ходе сессии цена Brent поднималась до 63,29 доллара за баррель, WTI - до 54,44 доллара за баррель.

Министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи выразил уверенность в том, что ОПЕК сможет в четверг договориться о сокращении добычи нефти.

Мониторинговый комитет ОПЕК+, по его словам, рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года. Сокращение возможно от уровня добычи нефти в сентябре-октябре 2018 года, заявил он.

Хамад аль-Румхи отметил, что у участников картеля есть время, чтобы к завтрашнему дню договориться о необходимых объемах снижения добычи. При этом не исключено, что сокращение достигнет 1 млн баррелей нефти в сутки, цитирует министра Bloomberg.

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