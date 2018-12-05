Правительство одобрило проект меморандума о сотрудничестве с МВФ
Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 декабря.
"Принять поручению главным распорядителям доработать в трехдневный срок", - сказал он.
Теперь 14-месячную программу stand-by должен утвердить Совет МВФ.
Напомним, ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что, несмотря на введение военного положения, фонд продолжит сотрудничество с Украиной.
Напомним, в октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.
Подробнее читайте в статье на ЭП: Новая программа МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua