lifecell резко повысит тарифы

Оператор мобильной связи lifecell существенно повысит стоимость более половины существующих тарифов и переводит ряд абонентов на новые более высокие тарифы.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе мобильного оператора.

Изменения коснутся более половины существующих тарифных планов. В пресс-службе подчеркнули, что это первое существенное повышение тарифов компании за последние два года.

"В основном это будет рост на 25-30 грн. И только в некоторых - от 40 до 75 грн", - сообщили в компании.

Там отметили, что корректировка цен на услуги мобильной связи обусловлена общими экономическими факторами.

До 31 января 2019 года абонент может бесплатно перейти на любой другой тариф, открытый для подключения. После 25 января стоимость перехода на другой тарифный план будет составлять 50 грн.

"lifecell предлагает различные тарифы по цене и наполнению, учитывающие профиль абонента. Хотим отметить, что в потребительской корзине расходы на мобильную связь продолжают оставаться очень низкими по сравнению с другими расходами, в частности, общественный транспорт, продукты питания, коммунальные платежи, бензин. И при этом инвестиции в развитие инфраструктуры стремительно росли в последние годы, начиная с появления 3G в стране, и к запуску LTE", - отметили в lifecell.

Ранее украинские операторы и провайдеры неоднократно жаловались на слишком низкий доход на одного абонента, обусловленный длительным применением на рынке "ценовой борьбы" за абонента и т.н. "нулевыми тарифами".

lifecell в январе-сентябре 2018 года увеличил чистый убыток на 76% - до 570,5 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доход компании за девять месяцев возрос на 6,8% - до 3,852 млрд грн, показатель EBITDA вырос на 68,7% - до 1,679 млрд грн, в то же время маржа EBITDA увеличилась на 16 процентных пунктов и составила 43,6%.

В третьем квартале 2018 года активная трехмесячная абонентская база оператора lifecell сократилась на 7,3% на годовой основе - до 7,6 млн абонентов, что в компании продолжают объяснять уменьшением количества пользователей нескольких SIM-карт.

lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине. Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.