Доллар на межбанке опустился ниже 28 гривень

5 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,02 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,96 - 27,98 гривни;

Евро - 31,70 - 31,72 гривни;

Российский рубль - 0,4189 - 0,4194 гривни.

На черном рынке по состоянию на 12:30 курс доллара составил 27,97 - 28,05 гривни. Курс евро - 31,76 - 31,90.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 декабря на уровне 28,12 гривни.

4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,07 гривни за доллар.

Экономическая правда