Доллар на межбанке опустился ниже 28 гривень
5 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,02 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,96 - 27,98 гривни;
Евро - 31,70 - 31,72 гривни;
Российский рубль - 0,4189 - 0,4194 гривни.
На черном рынке по состоянию на 12:30 курс доллара составил 27,97 - 28,05 гривни. Курс евро - 31,76 - 31,90.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 декабря на уровне 28,12 гривни.
4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,07 гривни за доллар.
Экономическая правда
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