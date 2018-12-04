Крупнейший производитель автомобильных шин начал процедуру банкротства

Суд возбудил дело о банкротстве крупнейшего в Украине производителя автомобильных шин "Росава" по заявлению главы ликвидационной комиссии, выявившей 20,58 миллиарда гривен кредиторской задолженности.

Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".

Суд также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначил дело о признании "Росавы" банкротом на 4 декабря.

В материалах дела говорится, что собрание акционеров ЧАО 30 апреля этого года решило добровольно ликвидировать общество. Согласно данным ликвидационной комиссии, стоимость имущественного комплекса оценена в 762,1 млн грн, активы – в 3,37 млрд грн, тогда как обязательства – в 18,71 млрд грн.

"Убыток общества составляет 16,88 млрд грн", – отмечается в документе.

Ликвидационная комиссия также заявила, что Офис крупных плательщиков налогов ГФС с опозданием сообщил о налоговой задолженности "Росавы" на 1,27 млрд грн, поэтому эти кредиторские требования не были признаны.

"Росава" эксплуатирует Белоцерковский шинный завод. Экспортом продукции этого завода в последнее время занимается ООО "Премиори" (Белая Церковь Киевской обл.).

"Росава" входит в финансово-промышленную группу Константина Жеваго.

Рекомендуем почитать: Как "Росава" на солнце: вернет ли государству Жеваго полтора миллиарда