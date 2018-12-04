В НБУ сетуют на нехватку профессиональных директоров банков

В банковском секторе наблюдается нехватка профессиональных независимых директоров.

Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова на III Международном форуме корпоративных директоров, передает Укринформ.

Она также отметила, что в 19 банках отсутствуют укомплектованные наблюдательные советы.

"На сегодня есть 19 банков, которые еще не имеют укомплектованных наблюдательных советов. Реально независимых качественных наблюдательных советов пока мы еще не видим. Мы проводим оценку работы наблюдательных советов и менеджмента для того, чтобы предоставлять свои рекомендации", - сказала Рожкова.

Напомним, по частоте системных банковских кризисов Украина входит в тройку стран-лидеров в мире, так как на протяжении последних 20 лет они случались трижды.

Ранее сегодня были названы самые прибыльные и убыточные банки.