Россия в третий раз не смогла запустить электростанции в Крыму

"Ростех" не сумел вовремя сдать электростанции в Крыму, на строительство которых уже потратили 71 млрд рублей, и в третий раз предложил перенести их запуск.

Об этом пишет российское издание "РБК" со ссылкой на замминистра энергетики РФ Андря Черезова.

"Ростех" попросил Минэнерго перенести сроки запуска двух электростанций в Крыму — "Таврической" и "Балаклавской" ТЭС в Симферополе и Севастополе соответственно.

Первые блоки обеих станций запустили с опозданием на месяц и они работают в режиме пусконаладки.

"Энергоблоки загружались, когда была такая возможность, а иногда вообще не выдавали мощность в сеть, объясняет собеседник, близкий к одному из профильных ведомств", - пишет издание.

По последним данным, два энергоблока этих крымских электростанций можно будет запустить не раньше марта 2019 года, в то время как они должны были работать с марта 2018 года.

"Ростех" уже в третий раз просит отложить ввод энергоблоков. Первый раз запуск сорвался из-за "проблем с генерирующим оборудованием".

Структура "Ростеха" купила немецкие газовые турбины Siemens (российских турбин такой большой мощности не существует), надеясь, что санкции против Крыма отменят. Поставка задерживалась, "Ростех" пытался сменить поставщика, но не смог, и в итоге смонтировал в Крыму турбины Siemens, что вызвало международный скандал и новую волну санкций в отношении России, немецкая компания заявила о приостановке сотрудничества с российскими госкомпаниями.

Во второй раз (в июне) запустить энергоблоки также не удалось из-за того, что, якобы, подрядчики не построили газовые отводы и сети для новых электростанций.

В начале ноября Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщало, что турбины Siemensснова стали причиной аварии в Крыму на "Таврической" (Симферпольськой) ТЭС. По имеющейся у ведомства информации, на теплоэлектростанции с установленными газовыми турбинами Siemens проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария.

В июле 2017 Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Украинская правда