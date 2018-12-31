За 10 месяцев 2018 года Украина экспортировала в Россию пшеницы всего на 200 долларов

Введенное РФ эмбарго на поставки украинских товаров может сказаться только на поставках трансформаторов, бумаги, картона и обоев.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает "Интерфакс-Украина".

По некоторым товарным позициям, которые попали под торговый запрет, украинский экспорт за январь-октябрь текущего года был ничтожно мал. Поставки в Россию пшеницы в денежном эквиваленте составили 200 долларов, шоколада и какаосодержащих продуктов - 1,3 тыс. долларов, энергогенераторных установок - $0,7 тыс. долларов.

Объем экспорта подпавших под действие торгового запрета обоев в денежном эквиваленте составил за указанный период 61,3 млн долларов, двигателей и генераторов согласно указанным в постановлении РФ кодам Украина поставила на 45,8 млн долларов, трансформаторов – на 38 млн долларов, бумаги – на 27 млн долларов.

Экспорт щебня, который также подпал под запрет, за данный период достиг 20,7 млн долларов.

Самое большое количество товаров в списке запрещенных к поставкам в РФ относится к товарному коду "реакторы ядерные, котлы и машины", экспорт по которому в январе-октябре 2018 года составил в денежном выражении 442,356 млн долларов, указывает Госстат. Однако экспорт по конкретным позициям значительно меньше.

В перечне запрещенных к поставкам товаров, в частности, значится позиция "турбины на водяном пару (за исключением частей турбин)", однако по итогам 10 месяцев 2018 года Украина не поставляла таких турбин, а экспорт по исключенной позиции "части турбин" в денежном выражении составил 7 млн долларов.

То же касается позиции "машины для смешивания минеральных веществ с битумом", общий экспорт которых за указанный период достиг 32,8 млн долларов, тогда как по товарам, подпадающим под эмбарго, объем поставок достиг 10,7 млн долларов.

Экспорт электрических проводников на напряжение не более 1 тыс. В, при исключении ряда кодов, составил за указанный период 10,7 млн долларов.

Экспорт тракторов, товарные коды которых также попали под эмбарго, составил 5 млн долларов, прицепов и полуприцепов – 3,2 млн долларов.

Как сообщалось, Россия обнародовала 29 декабря постановление, которым ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, а также сырье - этиловый спирт, гравий, гальку, щебень, известняк и пр. Кроме того, Россия запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных из территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских воздушных судов.

В Минэкономразвития РФ оценили возможное влияние введенного в субботу эмбарго в 510 млн долларов.