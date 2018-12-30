Трамп преувеличил прогресс в переговорах с Пекином, чтобы успокоить фондовые рынки — СМИ

США и Китай приступают к детальной работе над соглашением, которое позволит снять напряженность в торговых отношениях Пекина и Вашингтона.

Об этом сообщает в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает "Интерфакс-Украина".

По данным издания, недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что в переговорах с Пекином наблюдается значительный прогресс, вероятно "преувеличивают то, насколько стороны близки к соглашению". Источники газеты считают, что заявление о значительном прогрессе Трамп сделал, чтобы успокоить фондовые рынки.

Сейчас, отмечает газета, США сфокусированы на том, чтобы понять, как вводить Соглашение в действие. Так, среди прочего Вашингтон рассматривает возможность сохранить текущие пошлины в отношении Китая, пока Китай не выполнит своих обещаний по соглашению, сообщает газета.

"Участники переговоров со стороны США сейчас требуют от китайской стороны очень подробно объяснить, какие именно изменения они намерены сделать, и заверили, что Пекин не будет прибегать к практике, что ограничивает иностранные компании", - отмечает газета.

США, в частности, ожидают, что Пекин в рамках переговоров предоставит иностранным компаниям больше доступа к рынкам финансовых услуг, пишет издание.

Ожидается, что американская делегация прибудет в Пекин для проведения торговых переговоров во вторую неделю января, переговоры должны продолжаться несколько дней. Если переговоры будут успешными, то в Вашингтон приедет на переговоры китайская делегация, отмечает газета.

Переговоры по торговому соглашению, как ожидается, завершатся 1 марта 2019.

Трамп в субботу сообщил, что провел телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

Президент США отметил, что, если торговое соглашение США и Китая будет достигнуто, то оно станет "всеобъемлющим, затронет все темы, сферы и предметы споров".

В начале декабря Си Цзиньпин и Трамп на встрече "на полях" саммита G20 достигли важных договоренностей по стабилизации торговых отношений между двумя странами. В частности, на встрече была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают ввод на китайские товары стоимостью $ 200 млрд пошлины в 25% вместо нынешнего 10%.

Если соглашение не будет достигнуто, то пошлина США в отношении китайских товаров повысится до 25% в начале марта 2019 года.

Ранее Китай в ходе торговых переговоров с США выразил готовность снизить пошлины на американские автомобили с 40% до 15%.