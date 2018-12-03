Цены на нефть начали неделю с роста

Цены на нефть растут в понедельник на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+, а также сигналах резкого сокращения производства нефти в Канаде.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 выросла на 2 доллара (3,36%) - до 61,46 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,81 доллара (3,55%) - до 52,74 доллара за баррель.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, объемы пока не оговорены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

"Окончательной точки не поставлено по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать. И какая бы окончательная цифра ни появилась при этом совместном решении, мы договорились, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать", - отметил Путин.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает информация о том, что власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти.