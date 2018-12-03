Крупнейший экспортер газа выходит из "нефтяной" организации

Катар намерен выйти из Организации стран экспортеров нефти, членом которой был с 1961 года.

Об этом объявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби, передает Reuters.

По словам министра, решение принято после анализа Катаром возможностей укрепления своих позиций на мировой арене. Выход из ОПЕК представляет собой "технический и стратегический шаг" и не несет политических мотиваций, сказал министр.

Катар, крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа, планирует нарастить производство СПГ с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн.

"Решение о выходе отражает намерение Катара сосредоточиться на росте и развитии производства природного газа", — сказал он.

По мнению министра, выход его страны почти не скажется на картеле: он прогнозирует цену нефти в диапазоне 70–80 долларов за баррель.

В октябре 2018 года Катар добывал 0,6 млн баррелей нефти в сутки, или 1,8% от суммарной добычи в ОПЕК, однако по нефтяным доходам на душу населения (10,2 тысячи долларов в год) он опережал не только все страны картеля, но также Норвегию, добывающую 2 млн баррелей в сутки на 5 млн человек.

По данным Statista, в настоящий момент две трети катарского СПГ уходит на азиатский рынок, а крупнейшими покупателями являются Южная Корея, Япония, Индия и Тайвань.

Решение Катара о выходе из ОПЕК принято в преддверии ключевой встречи стран ОПЕК+ 6 декабря и после договоренности России и Саудовской Аравии о новом сокращении добычи нефти.