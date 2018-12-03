Министр финансов Франции выступает за снижение налогов

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что темпы снижения налогов в стране должны быть ускорены за счет уменьшения государственных расходов.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы не можем одной рукой забирать то, что мы даем тем, кто работает рядом с нашей другой рукой, а значит, мы должны ускорить наши планы по уменьшению налогов", - сказал Ле Мэр.

"Меньше государственных расходов и меньше налогов – вот условия, необходимые для возвращения Франции на правильный путь и для процветания французского народа", - добавил он.

В субботу Францией прокатилась третья волна топливных протестов против роста акцизов на топливо, запланированного президентом Макроном. Наиболее разрушительный масштаб протестов оказался в Париже, где протестующие жгли автомобили, громили витрины и даже серьезно повредили Триумфальную арку. Несколько сотен человек задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице.

Власти Франции даже задумалась над возможностью чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторение насилия.

Европейская правда