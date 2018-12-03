Новый руководитель газового направления "Нафтогаза" назвал три свои основные задачи

Андрей Фаворов Фото Экономическая правда

Руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов вместе с гендиректором Андреем Коболевым намерен превратить компанию в украинский Statoil.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

Говоря о своих ключевых обязательствах, он назвал их "тремя ведрами ответственности".

"Первое — это "Укргазвыдобування". Я считаю, что сейчас там очень сильная команда. То, что они сделали, чтобы удержать добычу на этом уровне, само по себе достижение", - сказал Фаворов.

"Второе — выстроить сильную рыночную коммерческую стратегию. Здесь нужно разобраться, может быть нам имеет смысл покупать больше газа летом, хеджировать поставки зимой, чтобы удержать спред? И таким образом сэкономить на закупках", - считает он.

"Видение Коболева, которое я разделяю: он хочет, чтобы НАК "Нафтогаз" стал, грубо говоря, Statoil (норвежская государственная компания, сейчас называется Equinor - ЭП) Украины. Для этого недостаточно хорошо закупать для покрытия нужд короткой позиции. Для этого нужно думать уже системно и не на месяц вперед, а на квартал, год, три и сформировать свою базовую позицию", - отметил Фаворов.

"Третья часть — это ритейл. Предполагается, что скоро откроется рынок для поставок газа для населения. Это, надеюсь, позволит изменить восприятие НАКа среди населения. У меня тоже есть идеи, как к этому подойти. Но стратегию дальнейшего развития этого сегмента мы в ближайшее время будем обсуждать с набсоветом", - рассказал Фаворов.

Напомним, до назначения в "Нафтогаз" Фаворов был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины". Свою долю в "ЭРУ" он продал без опциона на возврат.

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Напомним, ранее Коболев заявил, что конечная цель корпоративной перестройки НАК "Нафтогаз Украины" - выход компании на IPO.

Экономическая правда