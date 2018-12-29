Из-за сбоя в системе управления задержались два экспресса Киев-Борисполь
Из-за сбоя в работе системы управления в субботу утром произошло отклонение от графика движения двух экспрессов на маршруте Киев - Международный аэропорт Борисполь.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
По предварительной информации, причиной задержки стал сбой в работе компьютера управления одного из поездов.
"Техническая остановка одного из экспрессов зафиксирована сегодня в 8 утра на станции Дарница. Он был доставлен на станцию Борисполь-аэропорт экспрессом, следовавшим следующим. В результате один из экспрессов задержался на 48 мин., а другой на 19 мин", - говорится в сообщении.
"Укрзализныця" подчеркнула, что в результате задержки ни один пассажир не опоздал на авиарейс. Сейчас все экспрессы курсируют по графику.
В общем Kyiv Boryspil Express уже совершил более 1,5 тысячи рейсов и перевез более 50 тысяч пассажиров.
Напомним:
11 декабря министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что экспресс Киев-Борисполь ломался четыре раза.
30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в Борисполь.
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