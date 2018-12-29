Вступило в силу продолжение экономических санкций ЕС против РФ

В субботу, 29 декабря, вступило в силу решение Совета ЕС о продлении экономических санкций Евросоюза против России на полгода, до 31 июля 2019 года.

В пятницу решение Евросоюза о продлении санкций опубликовали в Официальном журнале ЕС.

Оно вступило в силу на следующий день после публикации.

Напомним:

Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против РФ еще на полгода 21 декабря единогласно по письменной процедуре.

Напомним, Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против РФ еще на полгода 21 декабря единогласно по письменной процедуре.

Решение продляет ограничения ЕС на ведение бизнеса с Российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами. Действие текущих ограничительных мер ЕС заканчивалось в конце января.

Ранее официальный Рим неоднократно заявлял о намерениях заблокировать продление санкций в прежней объеме. Однако вторым лидерам ЕС удалось убедить итальянское руководство изменить мнение.