"ОТП Капитал" купил пенсионный фонд "ФриФлайт"

Компания "ОТП Капитал" стала единоличным основателем негосударственного пенсионного фонда "ФриФлайт" вместо "Научно-производственного предприятия "Укрпроминвест".

Об этом сообщает FinClub.

В "ОТП Капитал" отметили, что участниками фонда являются 191 человек, а активы фонда составляют 736 тыс. гривень. Фонд был основан в 2007 году для негосударственного пенсионного обеспечения участников, независимо от места и характера их работы.



"Сейчас это небольшой фонд, но у нас на него большие планы. Мы планируем переориентировать фонд исключительно на валютные активы. Таким образом, участники фонда будут получать фактически валютную доходность и иметь защиту от девальвации, так как их накопления будут оцениваться по текущему валютному курсу НБУ", - сказал руководитель департамента маркетинга и продаж компании по управлению активами "ОТП Капитал" Виталий Дышловой.

"С перезапуском этого фонда и стартом его продаж, в том числе и через отделения ОТП Банка, мы расширяем линейку наших пенсионных фондов и предлагаем уникальный продукт нашим клиентам", - добавил он.



Компания "ОТП Капитал" управляет активами пенсионного фонда "ФриФлайт" еще с августа 2017 года, но не полностью определяла его инвестиционную стратегию. Стратегия устанавливалась ​​Советом пенсионного фонда, избранным предыдущим основателем.

С изменением основателя и формированием нового Совета фонда, "ОТП Капитал" полностью контролирует этот негосударственный пенсионный фонд и отвечает за его работу.

Экономическая правда