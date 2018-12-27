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Движение транспорта на Полтавщине восстановлено

Четверг, 27 декабря 2018, 10:05

Проезд по дорогам общего пользования государственного значения обеспечен, ограничения в движении на автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский в пределах Полтавской области сняты.

Об этом сообщает по состоянию на 06 утра 27 декабря Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Проблемный участок на км 219 автодороги М-03, на котором образовался снежный накат, обработан противогололедными материалами.

Ограничения в движении по автодороге Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь также сняты.

С 4 утра полностью сняты и кратковременные ограничения в движении грузовых транспортных средств, возникшие к началу суток в связи с переметами на автодороге М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, км 151, Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 290.

Решением областного штаба ТЭБ ЧС о запрете въезда в Полтавской области всех видов транзитного транспорта остается в силе.

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительные поезда из-за непогоды на Полтавщине.

Украинская правда

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