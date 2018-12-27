Движение транспорта на Полтавщине восстановлено
Проезд по дорогам общего пользования государственного значения обеспечен, ограничения в движении на автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский в пределах Полтавской области сняты.
Об этом сообщает по состоянию на 06 утра 27 декабря Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
Проблемный участок на км 219 автодороги М-03, на котором образовался снежный накат, обработан противогололедными материалами.
Ограничения в движении по автодороге Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь также сняты.
С 4 утра полностью сняты и кратковременные ограничения в движении грузовых транспортных средств, возникшие к началу суток в связи с переметами на автодороге М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, км 151, Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 290.
Решением областного штаба ТЭБ ЧС о запрете въезда в Полтавской области всех видов транзитного транспорта остается в силе.
Напомним, Укрзализныця назначила дополнительные поезда из-за непогоды на Полтавщине.
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