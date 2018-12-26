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Украина расширила санкции против России из-за нападения в море

Среда, 26 декабря 2018, 19:55

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации.

Такое решение было принято на заседании 26 декабря.

"Решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - говорится в сообщении.

Председатель парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский рассказал "Громадському", что после технической доработки список опубликуют.

По словам Пашинского, под санкции попали причастные к обстрелу украинских кораблей, "персоны, которые фальсифицируют уголовные дела против украинских моряков", а также депутаты Государственной Думы, в том числе от партии "Единая Россия".

18 декабря Кабинет министров внес предложение в СНБО о применении новых антироссийских санкций.

По данным МинТОТ, санкции должны затронуть:

- 14 юридических лиц, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях;

- 23 физлица, привлеченных к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или принявших участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации Крыма и Севастополя;

- российские предприятия и предприятия из стран Европы, обеспечивающие деятельность ООО "Титановые инвестиции" в Армянске на территории Крыма;

- юрлиц, привлеченных к организации перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскую паромную переплаву;

- физлиц, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

Украинская правда

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санкции РФ

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