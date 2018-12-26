Укрзализныця назначила дополнительные поезда из-за непогоды на Полтавщине

Укрзализныця назначила дополнительные поезда для перевозки людей, у которых возникли проблемы с передвижением из-за непогоды в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.



"В связи с закрытием проезда пассажирского, грузового и частного транзитного автотранспорта на дорогах государственного значения в Полтавской области, Укрзализныця оперативно приняла решение о назначении дополнительного поезда для перевозки граждан, которые пока не имеют возможности воспользоваться альтернативными видами транспорта", - говорится в сообщении.



27 декабря дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Харьков - Полтава - Киев и обратно. Отправление из Харькова в 14:03, прибытие в Полтаву в 17:34, прибытие в Киев в 22:19. В обратном направлении из Киева отправление в 6:53, прибытие в Полтаву в 12:26 и в Харьков в 15:02.



Отмечается, что сейчас в Полтавской области движение пригородных и пассажирских поездов, в том числе транзитных, осуществляется в штатном режиме.



В то же время заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что в течение двух суток непогоды полицейские освободили около 650 автомобилей из снежных заносов и помогли более полуторе тысяче человек.

По его словам, движение транспорта на дорогах восстановлено. Частичное ограничение остается на двух участках дорог. Полиция при необходимости ограничивает движение для доступа снегоуборочной техники на автодорогах М-03 (между с. Красногоровка Великобагачанского района и с. Бригадировка Хорольского района) и Н-08 (Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь между селами Липовое и Бугаевка Глобинского р-на).