Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГА

Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, который должен соединить жилмассивы Троещина, Воскресенка с правобережной частью Киева, осуществляется с опережением графика.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна.

По его словам, на Подольском мосту уже смонтировали 14-ю связь, которую по плану должны были установить лишь весной 2019 года. Всего в этом году планировалось смонтировать 11 связей из 19.

"Подольско-Воскресенский мост продолжает меняться. Есть повод порадоваться - благодаря хорошей погоде в эти выходные смонтировали уже 14-ю связь, то есть на три больше, чем хотели в первую очередь. По плану, нынешняя должна была монтироваться только весной следующего года, поэтому работаем с серьезным опережением", - отметил Давтян.

Напомним, после того, как достоят мост, начнут строительство метро на Троещину.

экономическая правда