Все разделы
Укр / Рус

Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГА

Среда, 26 декабря 2018, 17:10
 

Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, который должен соединить жилмассивы Троещина, Воскресенка с правобережной частью Киева, осуществляется с опережением графика.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна.

По его словам, на Подольском мосту уже смонтировали 14-ю связь, которую по плану должны были установить лишь весной 2019 года. Всего в этом году планировалось смонтировать 11 связей из 19.

"Подольско-Воскресенский мост продолжает меняться. Есть повод порадоваться - благодаря хорошей погоде в эти выходные смонтировали уже 14-ю связь, то есть на три больше, чем хотели в первую очередь. По плану, нынешняя должна была монтироваться только весной следующего года, поэтому работаем с серьезным опережением", - отметил Давтян.

Напомним, после того, как достоят мост, начнут строительство метро на Троещину.

экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

КГГА

powered by lun.ua
Материалы по теме
Запуск электронного билета в Киеве отложили в очередной раз 26 декабря 2018, 13:50
У Кличко решили обновить "Карточки киевлянина" 21 декабря 2018, 16:20
Киев покупает 1,5 миллиона бесконтактных карт 20 декабря 2018, 14:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте