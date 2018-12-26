Цена барреля Brent на бирже в Лондоне упала ниже 50 долларов

На торгах на лондонской бирже ICE, открывшейся после рождественских праздников, цена барреля нефти марки Brent с поставкой в феврале упала ниже 50 долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов согласно информации ресурса investing.com, передает РБК.

Стоимость барреля опускалась до 49,93 доллара, открывшись на уровне 50,84 доллара.

В понедельник, 24 декабря, баррель Brent на бирже ICE торговался ниже 51 доллара. В последний раз такая цена была зафиксирована в августе 2017 года, когда он стоил 50,56 доллара. При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 42,97 доллара за баррель.

Причиной падения котировок стал "шатдаун" американского правительства, возникший из-за того, что власти не смогли принять временный бюджет, а также решение ФРС повысить ключевую ставку до максимальных за десятилетие показателей — 2,25–2,5%.

Фондовые рынки США отреагировали падением на эти события. По итогам торгов 24 декабря индекс Dow Jones снизился почти на 7%, S&P — на 7,1%, NASDAQ — на 8,4%. Таким образом, нынешний сочельник стал худшим в истории американского фондового рынка, сообщал телеканал Fox.