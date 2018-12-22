"Укрзалізниця" закупит машины у своего "смотрящего", которым интересовалась СБУ - СМИ

ПАО "Укрзалізниця" намерена закупить у ОАО "Каховский завод электросварочного оборудования" рельсосварочные машины общей стоимостью 156 млн грн.

Как пишут "Наші гроші" со ссылкой на сайт "Залізниця без корупції", о намерении заключить соответствующий договор сообщила "Укрзалізниця".

Так, было проведено четыре отдельных лота на закупку четырех рельсосварочных самоходных машин КСМ-007.

Единственным конкурентом победителя на тендере было ООО "Спецкран", которое отметило в тендерной документации, что предлагает такие же машины КСМ-007, производства "Каховский завод электросварочного оборудования".

Разница двух предложений составляла всего 40 тыс. грн., компании не снижали цены в аукционе.

Таким образом каждая единица КСМ-007 обойдется УЗ в 38,99 млн грн.

Как пишет издание, рельсосварочная машина КСМ-007 представляет собой мобильный сварочный комплекс на базе грузовика DAF FX 105.

Стоимость самого тягача DAF FX 105 на рынке составляет около 2,75 млн. грн. Так что цена сварочного комплекса и приспособления для передвижения по рельсам составляет более 36,2 млн грн. за единицу.

"В это время в России изготавливают аналогичные рельсосварочные машины МСК-01, которые также размещены на шасси DAF. Однако их стоимость озвучена производителями на уровне $270 тыс. за единицу. По нынешнему курсу это соответствует сумме в 7,5 млн. грн. Или в пять раз дешевле, чем закупает рельсосварочные машины "Укрзалізниця"", - отмечает издание.

ОАО "Каховский завод электросварочного оборудования" принадлежит Ярославу Никитину (25,7% акций) и АО "ЗНДВКИФ "Инфраструктурные проекты" (63,7% акций), которым в свою очередь владеет Лебедь Андрей Владиславович и его отец Лебедь Владислав Александрович.

"Последнего СМИ называют одним из "смотрящих" "Укрзалізниці" и связанным с семьей экс-президента Виктора Януковича. Его называют среди людей, которые контролировали деятельность компании "Премьер-Лизинг", которая заключила с "Укрзалізницею" при Януковиче контрактов на 25 млрд грн", - отмечают "Наші гроші".

В период с 2013 по 2017 годы ОАО "Каховский завод электросварочного оборудования" не имел государственных контрактов на сумму более миллиона гривен. Правда в этом году компания может получить около 200 млн грн. от "Укрзалізниці".

Владислав Лебедь возглавлял ГП "Держпостачання" во времена Януковича, сейчас вместе с сыном помощники народного депутата от БПП Сергея Алексеева. Является фигурантом уголовного производства ГПУ и СБУ о растрате 4 млн грн "Юго-Западной железной дороги".

В рамках дела в июле 2016 года СБУ обыскала 5 и 4 этажа дома по ул. Димитрова, 5б (ныне - Деловая) в Киеве, где расположен офис Лебедя. Судебный реестр не содержит информации о каких-либо действиях правоохранителей в этом деле после 2016 года.